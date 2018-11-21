Şekersiz şeker hastalığı nedir?



Sağlıklı bir insan günde ortalama 1.5-2 litre, bir şeker hastası ise şekerinin yüksek olduğu durumlarda 3-4 litre su içer ve ona yakın idrara çıkar. Şekersiz şeker hastası ise günde 5-10 litre su içer ve bu miktara yakın da idrarla dışarı çıkarır. Her yaşta ve her iki cinsiyette de eşit olarak nadir görü­len bir hastalıktır. Hastalığın en önemli özelliği, vücudun su metabolizmasındaki kontrol sisteminde, böbrekten geri emilim mekanizmasında bir bozukluğun var olması.

Şekersiz şeker hastalığı, çocukluk çağlarından itibaren de ortaya çıkabilir. Çocuklarda aşırı idrar ve yatağı ıslatma, ciltte kuruma, ani kilo kaybı, huzursuzluk, bazen ateş, kusma, büyüme gecikmesi bu hastalığı akla getirmeli.

Ama çocukta da, büyükte de ortaya çıksa, asıl sorun tıpta hiçbir hastalıkta görmediğimiz düzeyde aşırı su içilmesi ve kovalarla idrara çıkılması..

Şekersiz Şeker Hastalığı, bu rahatsızlık insanlarda çok az görülür. Ama rahatsızlık gerçek anlamda sorundur. Aşırı su içmek lavabo gereksinimi artırdığı için sorunlar oluşturur. Erkeklerde bu rahatsızlık daha çok görülür. Su içme istekleri yoksa bile psikolojik açıdan ihtiyaç duyarlar.

Çocuklarda da bu rahatsızlık görülür. Durmadan su içtiklerinden böbrekleri güzel çalışır ama işeme hissi durmaksızın devam eder. Hasta farkında olmadan her dakika lavaboya gider. Bu mikrop salgıladığı için hasta için zararlıdır.

SPREY İLAÇLAR

Normal insanlarda bu hastalığın tedavisi için kullanılan sprey şeklinde burun yoluyla verilen ilaçlar vardır. Bu ilaçlar doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Bu hastalığın tedavisi zor olsa da sprey ilaçlar faydalı olacaktır.

Özürlü ve psikolojisi bozuk insanlarda bu rahatsızlık daha da ilerler. Bunun sebebi bilinçsiz su içilmesi ve içme süresinin devamlı olmasıdır. Hasta unutkan olduğu için su içme isteğine doymaz ve her yarım saat lavaboya gider gelir.

İşeme duygusu her an kendini gösterir. Bu kişiler ruhsal anlamda rahatsız oldukları için ruhsal doktorlar tarafından tedavi edilirler.

Ruhsal problemi olan kişilere konuşarak su içme, susama ihtiyaçlarını anlatamazsınız ama doktor ilaç yöntemleriyle tedavisini sağlar.

Şekersiz şeker hastalığı normal şeker hastalığına göre korkunç değildir.

Çocuklarda belirtisi

Bu rahatsızlık çocuklar da daha sıklıkta görülür.

Aşırı idrar yapmak,

kusma,

ciltte kuruluk,

aşırı kilo kaybı ve

iştahsızlık kendisini belli eder.

Çocuk bezini fazla ıslatmak da çocuklar için sorundur. Böyle durumlarda doktora gidilmeli idrar testi yapılmalıdır.

Bu rahatsızlığa yakalanan çocuklar aşırı su içtikleri için yemek yemeyi unuturlar iştahları olmaz durmadan lavaboya gidip geldikleri için halsiz kalırlar.

Küçük çocuklarda sürekli bez ıslatma ile bu rahatsızlık devam eder.

Diğer çocuklarda ise sıklıkla idrara çıkma ve işeme ihtiyacı duyulur. Çocukların tedavisi yetişkinlere göre daha hızlı sonuçlanır. Hastalık kendini ilerlemeden müdahale edilmelidir. Sağlık açısından sorun olduğu için doktora mutlaka gidilmelidir.