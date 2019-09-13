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Şekersiz fıstık ezmesi tarifi

Paketli ürünleri aynı malzemelerle evde yapmak her açıdan daha iyi bir seçenek. Kahvaltılarda ve pastalarda sıklıkla tükettiğimiz fıstık ezmesini evde şekersiz bir şekilde yapmak da bir o kadar eğlenceli... Peki ama fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte bütün detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 09:13
Şekersiz fıstık ezmesi tarifi

Paketli ürünleri aynı malzemelerle evde yapmak her açıdan daha iyi bir seçenek. Kahvaltılarda ve pastalarda sıklıkla tükettiğimiz fıstık ezmesini evde şekersiz bir şekilde yapmak da bir o kadar eğlenceli... Peki ama fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte bütün detaylar...

Fıstık ezmesi; kavrulmuş fıstığın ısı ve kendi yağı ile harmanlanarak, krema haline gelmesiyle oluşur. Fakat fıstıkların sıcak bir şekilde mutfak robotun geçirilmesi gerekir. Aynı zamanda da fazla fırında bekletmeden, fıstıkları yakmadan ve alt-üst ederek kavurmak gerekir. 

Bütün detaylara dikkat edildikten sonra, içeriğini dilediğiniz gibi geliştirip, yepyeni tarifler türetebileceğiniz eğlenceli bir içeriğe sahip. Dilerseniz pastalarınızda, dilerseniz kreplerde, dilerseniz de kahvaltılarınızda gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz bir fıstık ezmesi elde etmiş olacaksınız.

Sürülebilir çikolata tarifi

Malzemeler

  • 1 kilo tuzsuz çiğ yer fıstığı
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ya da fındık yağı
  • 4,5 çorba kaşığı bal (bal kullanmak istemiyorum diyorsanız aynı miktar şeker kullanmalısınız.)

Yapılışı

Fıstıkların kabuklarını ayıklayarak fırın tepsisine serin. 

15-20 dakika kadar arada karıştırarak ısınmasını sağlayın. 

Fırından çıkardığınız sıcak fıstıkları hemen blenderdan geçirin. 

Sıcaklıkla yavaş yavaş formunu değiştiren fıstıklar, zamanla püre haline gelecektir. 

Sıvı halini alınca içine yağı ve balı ekleyip karıştırın.

1 avuç kavrulmuş fıstığı blenderdan iri kıyım şeklinde geçirip pürenin içerisine ekleyin.

Şimdiden afiyet olsun...

Dilerseniz bu tarifi bir de fıstık ezmesiyle deneyebilirsiniz...

Kat kat tadıyla mest olacağınız yepyeni lezzet: Muzlu krep pasta

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:13
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