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Şekersiz ev çikolatası nasıl yapılır?

Çikolata küçükten büyüğe herkes tarafından sevilir. Şeker ise sağlığı olumsuz etkileyen besinlerden biridir. Evde sağlıklı çikolata nasıl yapılır?

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
Şekersiz ev çikolatası nasıl yapılır?

MALZEMELER

  • Kuru meyveler: Hurma, kuru üzüm, kuru incir, kuru erik, limon, portakal

  • Kuruyemişler: Fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, kaju, çam fıstığı

  • Baharatlar: Tarçın, zencefil, nane, hindistan cevizi, vanilya, kakule

  • Tatlandırıcılar: Bal, gül suyu, doğal şuruplar

SADE ŞEKERSİZ BİTTER ÇİKOLATA

  • 100 gram kakao yağı, 100 gram kakao

HAZIRLANIŞI

Kakao yağı bir sos tenceresine alınır. Çok kısık ateşte, kaynamamasına dikkat ederek eritilir. Yağ tamamen eriyip ısındığında kakao tozu ilave edilir. Bu aşamada damak tadına göre limon kabuğu, portakal kabuğu, kuruyemiş ilavesi yapılabilir. Malzemeler tahta bir kaşık ile karıştırılır. Karışım soğumadan kalıplara aktarılır. 1 saat dinlendirdikten sonra kalıplardan çıkarılıp servis edilir.

BADEMLİ PORTAKALLI ŞEKERSİZ ÇİKOLATA

  • 100 gram kakao yağı

  • 100 gram kakao

  • 100 gram hurma (isteğe göre artırılabilir)

  • 50 gram iç ya da file badem

  • 1 yemek kaşığı portakal kabuğu

  • Yarım çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Hurmanın çekirdekleri çıkarılır.1 çay bardağı su ve yarım çay kaşığı karbonat ile ıslatılır. 15 dakika bekledikten sonra ocağa alınır. Kısık ateşte hurmalar püre haline gelinceye kadar 15 dakika pişirilir. Hurmalar ılıklaşınca tel bir süzgeçten geçirilir ve posası ayrılır. Kakao yağı bir sos tenceresine alınır. Kısık ateşte, kaynamamasına dikkat ederek eritilir. Yağ tamamen eriyip ısındığında kakao tozu ilave edilir ve karıştırılır. Karışım homojen bir kıvam aldığında portakal kabuğu, badem ve hurma püresi ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilir. Hazırlanan çikolata kalıplara dökülerek şekillendirilebileceği gibi yağlı bir kağıdın üzerine birer kaşık dökerek de hazırlanabilir. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Çikolata tamamen sertleşince servis edilir. Çikolatanın parlaklığını yitirmemesi için soğutma işleminin buzdolabında yapılmaması önerilir.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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