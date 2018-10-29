Şekersiz ev çikolatası nasıl yapılır?

MALZEMELER

Kuru meyveler: Hurma, kuru üzüm, kuru incir, kuru erik, limon, portakal

Kuruyemişler: Fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, kaju, çam fıstığı

Baharatlar: Tarçın, zencefil, nane, hindistan cevizi, vanilya, kakule

Tatlandırıcılar: Bal, gül suyu, doğal şuruplar

SADE ŞEKERSİZ BİTTER ÇİKOLATA

100 gram kakao yağı, 100 gram kakao

HAZIRLANIŞI

Kakao yağı bir sos tenceresine alınır. Çok kısık ateşte, kaynamamasına dikkat ederek eritilir. Yağ tamamen eriyip ısındığında kakao tozu ilave edilir. Bu aşamada damak tadına göre limon kabuğu, portakal kabuğu, kuruyemiş ilavesi yapılabilir. Malzemeler tahta bir kaşık ile karıştırılır. Karışım soğumadan kalıplara aktarılır. 1 saat dinlendirdikten sonra kalıplardan çıkarılıp servis edilir.

BADEMLİ PORTAKALLI ŞEKERSİZ ÇİKOLATA

100 gram kakao yağı

100 gram kakao

100 gram hurma (isteğe göre artırılabilir)

50 gram iç ya da file badem

1 yemek kaşığı portakal kabuğu

Yarım çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Hurmanın çekirdekleri çıkarılır.1 çay bardağı su ve yarım çay kaşığı karbonat ile ıslatılır. 15 dakika bekledikten sonra ocağa alınır. Kısık ateşte hurmalar püre haline gelinceye kadar 15 dakika pişirilir. Hurmalar ılıklaşınca tel bir süzgeçten geçirilir ve posası ayrılır. Kakao yağı bir sos tenceresine alınır. Kısık ateşte, kaynamamasına dikkat ederek eritilir. Yağ tamamen eriyip ısındığında kakao tozu ilave edilir ve karıştırılır. Karışım homojen bir kıvam aldığında portakal kabuğu, badem ve hurma püresi ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilir. Hazırlanan çikolata kalıplara dökülerek şekillendirilebileceği gibi yağlı bir kağıdın üzerine birer kaşık dökerek de hazırlanabilir. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Çikolata tamamen sertleşince servis edilir. Çikolatanın parlaklığını yitirmemesi için soğutma işleminin buzdolabında yapılmaması önerilir.