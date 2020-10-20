Şeker’in avukatlarından mahkemeye itiraz

Şeker’in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.



Ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunacaklarını ifade eden Aladağ, “Cumhuriyet savcısı mütalaasında, haksız tahrik indirimi azami hadden uygulanarak, asgari cezanın verilmesini talep etmişti. Mahkeme heyetinin ise bu asgari hadden uzaklaştığını öngörüyoruz. Heyet, Şeker’e 12 yıl 6 ay değil, 15 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi yapıldıktan sonra ceza 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. Yani mahkeme, savcı mütalaasının aksine karar verdi. Bu nedenle karara itiraz ettik” ifadelerini kullandı.



Aladağ, Şeker’in tutukluluk haline de itiraz ettiklerini bildirdi.