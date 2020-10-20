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Aktüel Şeker’in avukatlarından mahkemeye itiraz
Aktüel

Şeker’in avukatlarından mahkemeye itiraz

Konya’da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker’in avukatları, karara itiraz etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:34:00 -
Şeker’in avukatlarından mahkemeye itiraz

Şeker’in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.

Ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunacaklarını ifade eden Aladağ, “Cumhuriyet savcısı mütalaasında, haksız tahrik indirimi azami hadden uygulanarak, asgari cezanın verilmesini talep etmişti. Mahkeme heyetinin ise bu asgari hadden uzaklaştığını öngörüyoruz. Heyet, Şeker’e 12 yıl 6 ay değil, 15 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi yapıldıktan sonra ceza 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. Yani mahkeme, savcı mütalaasının aksine karar verdi. Bu nedenle karara itiraz ettik” ifadelerini kullandı.

Aladağ, Şeker’in tutukluluk haline de itiraz ettiklerini bildirdi.

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