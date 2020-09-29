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Ekonomi Şekerbank ve Trakya Birlik'ten çiftçilere destek
Ekonomi

Şekerbank ve Trakya Birlik'ten çiftçilere destek

Şekerbank'ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu Hasat Kart ile Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflerden tohum, gübre, zirai ilaç gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını 6 aya varan vade ve sıfır faiz seçeneğiyle alabilecek olan çiftçiler, ödemelerini hasat zamanı yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:45:24 -
Şekerbank ve Trakya Birlik'ten çiftçilere destek

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ile Hasat Kart protokolü imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, protokolle çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını birliğe bağlı kooperatiflerden Hasat Kart ile nakit sıkıntısı çekmeden 6 aya varan vade ve sıfır faiz seçenekleriyle karşılamalarını sağlıyor.

Protokol, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün ve Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen arasında imzalandı.

Protokol kapsamında, Şekerbank'ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu Hasat Kart ile Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflerden tohum, gübre, zirai ilaç gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını 6 aya varan vade ve sıfır faiz seçeneğiyle alabilecek olan çiftçiler, ödemelerini hasat zamanı yapabilecek.

Şekerbank'ın çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile tedarikçi firmaların da Hasat POS kullanımı ile nakit akışları düzenli hale geliyor ve satış hacimlerindeki artışlar nedeniyle kazançları da artıyor. Hasat Kart’a eklenen tarım sigortası ödeme özelliği ile de olası tüm risklere karşı tarım üretimi ve de çiftçilerin gelirleri güvence altına alınıyor.

Tarım sigorta primlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanırken, çiftçilere TARSİM ile gerçekleştirilen iş birliği sonucunda, sigorta bedelinin diğer yüzde 50’sini de Hasat Kart’ı ile ödeme imkanı tanınıyor.

Bu sayede üreticiler TARSİM sigorta prim ödemelerini uygun koşullarda ve belirledikleri vadelerde hasat zamanı yapabiliyor. Hasat Kart ile çiftçiler günün 24 saati Şekerbank, diğer banka ve PTT ATM'lerinden nakit para çekebilirken, borçlarını da istemeleri halinde yine en yakınlarındaki PTT şubelerinden ödeyebiliyor.


- "Hasat Kart sayesinde çiftçilere her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunduk"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Hasat Kart sayesinde çiftçilere her türlü finansman ihtiyaçlarını anında karşılama imkanı sunduklarını kaydetti.

Çiftçilerin, ödemelerini hasat zamanında yapabildiğini belirten Kumoğlu, "Amacımız çiftçilerimizin ekim dönemlerinde nakit sıkışıklığını Hasat Kart’ımız ile çözerek, ödemelerini hasat zamanı yapmalarıdır. Bankamızın kuruluş misyonu gereği, tarıma ve çiftçilerimize her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu protokol ile de bütün kooperatiflerimize kapımız açık." ifadelerini kullandı.


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