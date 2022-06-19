Şeker için 25 TL yok ama, köpek için 4 bin TL var! İşte CHP, işte yalan...

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AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yokluk içindeki çiftçi" sıfatı ile kürsüye çıkarttığı Kader Başaran adlı kadının varlık içindeki hayatını ifşa etti.

Anlatsana çiftçi hanım abla, "Çocuğa köpek alması için 3,500 TL verdim, gitti, alamadan geri döndü. Çünkü köpek 4 bin Tl olmuş!"

AK Partili Şen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kader Başaran’ın gerçek maddi durumunu şöyle anlattı:

Yokluk içinde yaşadığını söyleyen Kader hanımın kendisine yada ailesine ait lüks bir jeep aracı, yaylada yazlığı, kestaneliği, 1 traktörü, 1 adet kamyoneti, arazi ve bahçeleri, sanayide kereste dükkanı, 1 adet motosikleti, bir sürü hayvanı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin gözünün içine baka baka bir kadına yalan söylettirmekten dahi çekinmemektedirler.

Kader hanım aynı zamanda CHP Beydağ İlçe Başkanının akrabası. Yokluk içinde olduğunu söyledi ama çocuklarına geçen hafta 4 bin TL değerinde K9 köpeği almışlar. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır.