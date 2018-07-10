Şeker hastaları hangi tatlıları tüketebilir?

Yediğiniz her türlü tatlıyı şeker hastalarına özel hale getirebilirsiniz. Sütlü tatlılarda tatlandırıcı ve az yağlı süt kullanılması; tatlıları şeker hastalarına uygun hale getirebilir. şerbetli tatlılarda şerbet yerine hafif ve doğal şekerler kullaınlabilir.

Örneğin; baklava için şerbet kullanma yerine sadece içindeki fıstıkların tadı da baklavayı güzel bir tatlı yapar. Çok az bir üzüm pekmezini sulandırıp hafifçe kaynatarak da hafif bir tatlı oluşturmuş olursunuz. Taze ya da kuru meyve kompostoları da şerbet yerine kullanılabili.

Komposto yaparken şeker hastaları için şekersiz kompostu hazırlanmaldır. Sadece meyvenin şekeriyle tatlandırılmış kompostolar da gayet lezzetli ve sağlıklıdır.

Şeker hastaları için meyve tatlıları da çok çeşitlilik gösterir. Kuru meyveleri komposto yapar gibi haşlayıp fazla şekerini suyuna bırakarak çeşitli kuruyemişlerle birlikte tüketebilirsiniz.

Fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişleri ince ve kepek undan yapılmış yufkalara sararak fırında pişirebilirsiniz. Bir nevi baklavaya benzeyen bu tür tatlılar için piştikten sonra herhangi bir şerbet ya da tatlandırıcıya gerek yoktur.

Hafif derecedeki şeker hastaları için bu tür fırın tatlılarının taze sıkılmış meyve sularıyla tatlandırılmalarında hiçbir sakınca yoktur. Yufkaya sarılı kuruyemişlerin içindeki çok az miktardaki şeker; şeker hastalarına tatlı keyfi için ideal bir yoğunluktadır.

Şeker oranı çok olmayan kuru üzüm, kuru kayısı, incir, ananas ve vişne gibi doğal meyveleri de tatlı olarak tüketebilirsiniz. Hafif derecede şeker hastaları için taze vişne, yeşil elma, greyfurt gibi şeker oranı diğer meyvelere göre daha düşük olan meyvelerle yapılan meyve salataları da ideal tatlı çeşitlerindendir.

Sütlü tatlılarda yağ oranı azaltılmış sütlerden kullanılmalıdır. Şeker mümkünse hiç kullanılmamalı; bunun yerine meyve püreleri ya da doktorun kişiye özel olarak tavsiye ettiği tatlandırıcılar kullanılmalıdır.

Şeker hastaları için sütlü tatlılarda esmer şeker dahi bir risk arz edebilir. Bu nedenle sütlü tatlılara diğer tatlılarda da olduğu gibi olabildiğince doğal yollardan şeker takviyesi yapmak gerekir.





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