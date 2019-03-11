Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp Bayramı’na özel konser

KOCAELİ(İHA) – Seka Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, 14 Mart Tıp Bayramına özel konserde halk müziği eserleri seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından desteklenen Seka Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korosu, SDKM’de Tıp Bayramına özel konser verdi. Seka Devlet Hastanesi çalışanlarının oluşturduğu koro katılımcıların beğenisini kazandı. Konser boyunca tüm şarkılar bolca alkış aldı. Korosu Akmeşe Yolları’nda isimli Kocaeli türküsünü de seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden Nuray Polat’ın eğitim verdiği Seka Devlet Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu, Nuray Polat’ın şefliğinde Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla Tıp Bayramına özel bir konserde sanatseverlerin karşısına çıktı. Başhekim Sadullah Kıvanç Tunç, hastane çalışanlarının katıldığı konserde, eserler solo ve koro olarak seslendirildi. Katılımcıların zevkle dinlediği konserde konuşan Başhekim Sadullah Kıvanç Tunç, korodaki arkadaşlarını ve şef Nuray Polat’ı tebrik ederek kendilerine bu fırsatı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.