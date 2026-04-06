Şehzadeler’in minik yüreklerinden kütüphaneye anlamlı bağış! Kitap kurtları bayram etti!

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi, 62. Kütüphaneler Haftası kapsamında özel bir okulun 3. sınıf öğrencilerini ağırladı. Minik öğrenciler hem kütüphane sistemini öğrendi hem de kitap bağışında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi, 62. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında şehirdeki özel bir okulun 3/B sınıfı öğrencilerini, okul müdürü Abdullah Emeksiz ve öğretmenlerini ağırladı. Ziyaret sırasında kütüphane yetkilileri tarafından karşılanan öğrenciler, kütüphanenin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. Kitapların raflara hangi sistemle yerleştirildiğini öğrenen minikler, edindikleri bilgileri eğlenceli bir şekilde pekiştirme fırsatı buldu. Program kapsamında düzenlenen kitap bulma yarışması ise öğrenciler arasında heyecanlı anlara sahne oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte yüz boyama aktiviteleri de gerçekleştirildi. Eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, ziyaretin sonunda yanlarında getirdikleri kitapları kütüphaneye bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de programın bir bölümüne katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Miniklerle sohbet eden Başkan Şimşek, öğrencilere derslerinde ve hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.