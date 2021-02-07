Şehriye çorbası nasıl yapılır?
Kolay şehriye çorbası tarifi | Hem pratik hem de leziz bir çorba tarifi arıyorsanız şehriye çorbasını deneyebilirsiniz. Peki, şehriye çorbası nasıl hazırlanır? Tam ölçülü şehriye çorbası tarifi | Kolay çorba tarifi
Şehriye çorbası yapılışı | İçinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, şehriye çorbası tarifi…
Şehriye çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 litre sıcak su
- 1 çay bardağı tel şehriye
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet domates rendesi
- 1 tatlı kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Nane
Şehriye çorbası nasıl yapılır?
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın.
Rendelediğiniz sarımsağı soteleyin.
Ardından salça ve domatesi ilave edin.
1 litre suyu tencereye alın.
Ardından şehriye, tuz, nane ve karabiberi tencereye alın.
Ocağın altını kısın.
Şehriye yumuşayınca ocağın altını kapatın.
Çorbanızı tereyağında kızdırdığınız pul biber ya da kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.