Şehre mevsimin ilk karı düştü!
Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Şehirde etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.
Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.