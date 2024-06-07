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Gündem Şehit Eren Bülbül'ün annesinden soykırıma sert tepki! 'Nice Erenler şehit oluyor'
Gündem

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden soykırıma sert tepki! 'Nice Erenler şehit oluyor'

Yeniakit Publisher
2024-06-07 23:59:00 - 2024-06-08 00:48:34
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden soykırıma sert tepki! 'Nice Erenler şehit oluyor'

PKK’lı teröristlerce 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, İstiklal Gazetesi'ne konuştu.

Gazze'de 7 Ekim’den bu yana soykırım niteliğindeki saldırılar sürerken, şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan bir açıklama geldi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK’lı teröristlerce 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, İstiklal Yazarı Arzu Erdoğral’a konuştu.

Ayşe Bülbül, “Görüntüleri gördüğüm zaman ne hissetmiyorum ki yavrum, ben bunu defalarca her yerde söylüyorum. Ben bir Eren’in acısını yere göğe sığdıramadım. Gazze’de nice Erenlerimiz, nice annelerimiz, nice babalarımız, nice kardeşlerimiz katlediliyor bunu şiddetle kınıyorum.” dedi.

"Gazze’de Erenleri bıraksınlar" çağrısı yapan Anne Bülbül, “Onların vicdanları yok mu? Ne evlatlar, ne canlar katledildi. Geride kalanlar da yoksulluk, çile açlık? Çekilir mi açlık? İmkansız içinde kalıyorlar. Bir yıla gireceğiz bıraksınlar artık yakalarını.” şeklinde konuştu.

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Ayşe Bülbül sözlerine şöyle devam etti:
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“İsrail bunu kendi kendine yapmıyor, onların arkasında duranlara da yazıklar olsun. Artık birileri bunlara dur desin. Onların arkasında durmasınlar ellerinden geleni yapsınlar ve onlara desinler bırakın Gazzelileri… Göz göre insanlar toprağını, vatanını bırakır mı? Tamam şimdiye kadar gidenler gitti. Sen olsan, seni , beni korkutsalar, vatanını toprağını bırakır mısın? Ama artık toprak da bitti. İsrail terör örgütü yerine geçmiş kimsenin sesini duymuyor.

Haberlerde çoluk çocuğun çığlığını, bağrışmasını, katledilmesini görüyoruz. Bırak uyumayı yemek yiyemiyoruz. Yemeği aklına nasıl getirebilirsin Müslüman olan da aklına zor getirir. Gece bile yatarken kumandalar başımın altında yatıyorum. Benimde bu sene sağlık sorunlarım oldu akşamları uyuyamıyorum karaciğerimde yağlanma akciğerimde iltihaplanma nefes problemi yaşıyorum nefes problemi geçirdiğim anda kalbime ve beynime oksijen gitmiyor oksijen gitmediği için akşamdan makineye bağlı yatıyorum bu makine olsa 1-2 ay 1-2 yıl değil ömrümün sonuna kadar makineye bağlı yatacağım. Biz evimizin içinde Cenab-ı Mevlam’dan gelen rahatsızlığı üstleniyoruz, zorlanıyoruz.

Onlar çoluk çocuk sokaklarda aç susuz perişan ne kadar zor biliyor musun? Ben bunu defalarca diyorum kendi kendime bağrışıyorum, haykırıyorum ben bir Eren’inimin evladımın yedi yıl, yedi bin yıl oldu. Acısını yerle göğün arasına sığdıramıyorum. Gazze’de nice Erenlerimiz katledildi. Soruyorum; Oradaki acı yere göğe sığar mı?"

Kaynak: İstiklal Gazetesi

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