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Aktüel

Şehit Başkan Yıldız, vefatının 5. yılında anıldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinin şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 5.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:07:10 -
Şehit Başkan Yıldız, vefatının 5. yılında anıldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinin şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 5. yıldönümünde, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.


Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sadece Gürsu protokolünün katıldığı törende edilen dualara, merhum Cüneyt Yıldız’ın bütün sevenlerinin duaları da eklendi. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz’a hizmet yolunda büyük emekleri olan şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız’ı, Hakk’ın rahmetine kavuşmasının 5. yılında, saygı, minnet ve hasretle anıyoruz. Sevgi, saygı, yardımseverlik, insanî değerlere bağlılık ve hep iyiliklerle anılmak ne güzeldir bir insan için. Cüneyt kardeşim de öyle değerli bir insandı. Fânî olan bu dünyadan bir gün hepimiz göçeceğiz. Ancak dünyada güzel işler yapmak, insanlığa, hizmet etmek bâkîdir. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun” dedi.


Cüneyt Yıldız’ın kabri başındaki törene Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçe protokolü, Cüneyt Yıldız’ın babası ve oğlu katıldı.

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