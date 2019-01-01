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Şehit babası ölü bulundu!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 83 yaşındaki şehit babası Abdullah Sarıkaya, evinin banyosunda ölü bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 14:48
Şehit babası ölü bulundu!

Yenice Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdullah Sarıkaya'dan haber alamayan çocukları, eve geldiklerinde babalarını banyoda hareketsiz halde buldu.

Üzerinde kömür olan mangal bulundu

Çocuklarının haber vermesi üzerine eve sağlık görevlileri ve polis geldi. Ekipler, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda, üzerinde kömür olan mangal bulundu.

Buradaki incelemenin ardından Sarıkaya'nın cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sarıkaya'nın, banyoyu ısıtmak için sobadan alıp mangala koyduğu közlerden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sarıkaya'nın, komando er oğlu Celil Sarıkaya'nın 20 Haziran 1994'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:48
  1. Şırnak
  2. Kayseri
  3. Abdullah Sarıkaya
  4. şehit babası
  5. ölü bulundu

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