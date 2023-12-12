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Gündem Şehit ateşi Ankara'ya düştü! Yürek yakan detay...
Gündem

Şehit ateşi Ankara'ya düştü! Yürek yakan detay...

Yeniakit Publisher
2023-12-12 23:43:00 - 2023-12-13 00:13:26
Şehit ateşi Ankara'ya düştü! Yürek yakan detay...

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir’in acı haberi Altındağ ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Emir'in saldırıdan hemen önce annesiyle telefonda konuştuğu öğrenildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in acı haberi, Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Şehidin babasının emekli polis olduğu ve saldırıdan hemen önce şehidin annesi ile telefonda konuştuğu öğrenildi.

İki kardeşten büyüğü olan şehidin cenaze töreni ise Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde yapılacak. Yarın öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından şehit Teğmen Emir'in cenazesi Cebeci Şehitliğinde toprağa verilecek.


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