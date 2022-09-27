Şehit ailelerinden terör saldırısına tepki!

YENİ AKİT ANKARA

Başkan Mehmet Yavuz Bu hain ve alçak saldırının arkasındaki kirli eller adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Hiç kimse barış, kardeşlik ve huzurumuzu bozamayacak dedi.

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, yaptığı açıklamada; Alçakça ve korkakça yapılan hain saldırıyı lanetliyor, şehit polis memurumuz Sedat Gezer’e Allah’tan rahmet, ailesine sonsuz sabır ve metanet diliyorum. Saldırıda yaralanan polislerimiz ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, bu menfur saldırının ardındaki hain elleri ortaya çıkarıp gerekli cezayı en kısa sürede verecektir” diye konuştu.

Yavuz, “Her türlü terörü kollayanları ve terörden nemalananları lanetliyor ve şiddetle kınıyorum” şeklinde sürdüren Başkan Mehmet Yavuz; “Hiç kimse devletimiz, milletimiz ve ortak geleceğimiz üzerinden kendince oyun planları kuramayacaktır. Terör örgütleri bilsinler ki hain emellerine asla ulaşamayacak, barış, kardeşliğimizi ve huzurumuzu kimse bozamayacaklardır. Polislerimize yönelik alçakça yapılan saldırının arkasındaki kirli eller en kısa sürede ortaya çıkarılıp yargı önünde Milletimize hesap verecektir” ifadelerini kullandı.