Şehit ailelerinden sert tepki! "Millet ittifakını nefretle izliyoruz"

Cumhur ittifakına karşı birleşen HDP-CHP- İYİ Parti ve Saadet Partisine bir tepki de şehit ailelerinden geldi. 2008 yılında Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen bir operasyonda şehit düşen Piyade Binbaşı Zafer Kılıç’ın Babası Ahmet Kılıç, Özel Kuvvetler mensubu bordo bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir ve Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in babası Mehmet Çelik Yeni Şafak’a konuştu.

Tek dertleri cumhur ittifakı

Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç’ın Babası Ahmet Kılıç, “PKK’nın üzerine giden alnından öpülesi o kahraman şehitlerimiz bize gurur bıraktı. Bizim yaramız kabuk bağlamamış kor ateş gibi yanarken Kandil’deki baronların uşakları ve Pensilvanya’daki satılmış uşaklarla işbirliği yapanlara sesleniyorum: HDP ile elele kolkola gezenleri nefretle izlemekteyiz. Bütün gayeleri Cumhur ittifakını zorda bırakmaktır. Şehit aileleri, gaflet uykusundan uyanın” dedi.

PKK partisinde sıra bekliyorlar

Sözde millet ittifakı çatısı altında toplananların adaleti, hakkı ve huzuru ağzından düşürmeyerek dini istismar ettiklerini ifade eden Kılıç, “Şimdi PKK partisinde sıra bekleyenler bunları iyi okusun, 3-5 oy almak için şehitlerimizin kanıyla sulandığı vatana ihanet etmiş olmuyor musunuz? ” şeklinde konuştu

Oğlum tabuta sığmadı

Uzman Çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir

2016'da bölücü terör örgütüne karşı Sur'da yürütülen operasyonda şehit düşen Özel Kuvvetler mensubu Bordo Bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir, terör ittifakının akıl tutulması yaşadığını söyledi. Paker, “Çocuğumu bu vatan uğruna şehit vermişken teröristlerle göğüs gögüse mücadele ederken nasıl oluyor da kendisini Atatürk’ün partisi olarak adlandıran bir parti benim oğlumu şehit edenlerin safında yer alabiliyor? CHP-İYİ Parti- HDP ve Saadet Partisi bunların tamamının zihniyeti aynı. Rahmetli Erbakan hocanın da kemiklerini sızlatıyorlar” dedi.

Parti değil dörtlü çete

Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in Babası Mehmet Çelik

Diyarbakır-Bingöl karayolunda 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in Babası Mehmet Çelik, “Karşımızda teröristlerle kolkola gezen dörtlü çete bulunuyor. Sokaklara çıkıp kendilerine oy istiyorlar. Hangi sıfatla bunu yapıyorsunuz? Oğlumu şehit edip Atatürk’ün arkasına saklanıyorsunuz. Cumhurbaşkanı bunlara zillet demekte çok haklı. Çünkü bunlar zilletin de ötesinde dörtlü terör partisi. Vatandaşları kandırıyorlar. Türk milleti bir şehit babası olarak size söylüyorum: bu teröristlere inanmayın” dedi.

Yeni Şafak