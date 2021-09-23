Şehirde yan yana 3 dükkan yandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 dükkanı saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 dükkanı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki boş bir dükkanda yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede yandaki iki dükkana daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sürerken, dükkanların elektrik ve doğal gazı kesildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında 3 dükkan zarar gördü.