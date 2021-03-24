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Aktüel Şehirde kar yağışı başladı
Aktüel

Şehirde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyarmıştı. Ankara'da gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 00:33:00 -
Şehirde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Ankara'da kendini akşam saatlerinde gösterdi.

Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde yoğun kara dönüştü. Sıcaklığın 1 dereceyi gösterdiği kentte arabaların üstü kar ile kaplandı.

Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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