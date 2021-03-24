Şehirde kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyarmıştı. Ankara'da gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Ankara'da kendini akşam saatlerinde gösterdi.
Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde yoğun kara dönüştü. Sıcaklığın 1 dereceyi gösterdiği kentte arabaların üstü kar ile kaplandı.
Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji, vatandaşları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.