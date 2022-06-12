Şehidin bacısı için aileler aylardır beklerken! İP'li Meral 'Bir dakika bile bekleyemem' dedi ve...

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İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfrünün üzerinden aylar geçmesine karşın ailelerden özür dilemeyen Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Alevi kimliği büyük endişe." sözlerinden dolayı ivedilikle özür diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı'nın basın danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediği gün otobüste neler konuşulduğunu yazdı.

"Bu konu, o yayının sosyal medyada yayıldığı gecenin sabahında, yani Perşembe sabahı, Sakarya'nın Kocaali ilçesine doğru otobüste giderken konuşuldu." diyen İde, "Akşener, her zaman yaptığı gibi fikirleri sordu. Ardından da net bir şekilde ne yapacağını söyledi." ifadelerini kullanıp, Akşener'in şu sözlerini aktardı:

Bu konuda dolambaçlı yol olmaz.. Pusuda bekleyenlerin ekmeğine yağ sürülmesine izin vermem. Bu parti meselesi değil, memleket meselesi. Çıkacağım ve özür dileyeceğim. Başka türlü tamiri olmaz.

Şehidin bacısı için aileler aylardır özür beklerken!

İde, yazısının devamında, Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan özür için, "bir dakika bile bekleyemem." dediğini ifade etti:

Benim önerim, açıklamayı, bir saat sonraki Karasu ilçesinde yapması yönünde oldu.. Çünkü orada ajanslar 4.5G üzerinden canlı yayın yapacaktı..

"Hayır" dedi ve ekledi:

Böyle bir konuda 1 dakika bile büyük gecikmedir.. Hemen burada, Kocaali'de konuşacağım..

Nitekim, Kocaali'de seyyar kürsüye çıktı ve "Başta Kemal Bey olmak üzere, incinen tüm kardeşlerimden, İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum" dedi.