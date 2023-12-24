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Gündem Şehide son veda!
Gündem

Şehide son veda!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 16:55:00 - 2023-12-24 16:55:18

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Mehmet, annesi Ayişe, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi!

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül ve Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

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