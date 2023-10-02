Segmentinin lideri Renault Clio yenilendi

Yeni Clio’nun Equilibre versiyonu 826 bin 900 TL’den başlayan, Evolution versiyonu ise 959 bin 900 TL’lik fiyatıyla yollara çıktı. İki farklı motor seçeneği bulunan Techno Esprit Alpine donanımın TCe 90 hp x-tronic versiyonu 1 milyon 23 bin 900 TL’den, e-Tech full hybrid 145 hp versiyonu ise 1 milyon 248 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.

16 milyon satış başarısı

Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio küresel çapta en çok satanlar arasına girerken, Avrupa’da ve Türkiye’de “Yılın Otomobili” ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de, bugüne kadar 600 binden fazla satışa imza atıldı. Türkiye’de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları’nda 4.2 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

7 gövde rengiyle yollarda olacak

Yeni Renault Clio, yeni tarzıyla daha çekici ve zarif olarak öne çıkıyor. İç mekan, şık ve seçkin mimarisiyle markanın yeni tasarım dilini ilk kez yorumluyor. Far imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Gergin, kesin ve verimli çizgiler, Yeni Clio’ya daha çekici bir karakter kazandırıyor. İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler onu güncel bir araç haline getiriyor. Ayrıca kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak yeni Clio dönemini en iyi şekilde özetliyor. Yeni Clio, beyaz, yıldız siyah, mineral gri, demir mavi, alev kırmızı, mercan turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı kaya gri olmak üzere 7 gövde rengiyle yollara çıkıyor. Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen ikisi alüminyum alaşımlı olmak üzere 4 jant seçeneği bulunuyor.

391 litreye kadar bagaj hacmi

Yeni Clio’nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor, Techno Esprit Alpine donanım seviyesinde ise opsiyon olarak 10 inç dijital ekran seçeneği sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmiyle sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor.

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