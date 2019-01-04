Şefkatiniz onun kabusu olmasın

Bazı anneler yere düşen veya giysilerin tüyleri üstüne yapışmış emzikleri temizlemek amacıyla ağızlarına sokup bebeklerine vermekteler. Oysa bebeğin flora denilen ağız içi bakteri içeriği yaşla birlikte olgunlaşır. Annede olması muhtemel diş çürüğü, ağız içi enfeksiyon ya da solunum yolu enfeksiyonu etkenleri bu yolla kolaylıkla bebeğe geçebilir. Aynı şekilde çocuğumuzu beslediğimiz kaşığı kendi ağzımıza veya bir başka çocuğun ağzına sokmak da çok yanlış..

Sivilcelerini sıkmayın

Yenidoğan bebeklerde doğumda veya ilk birkaç ay içinde “infantil akne” denilen yenidoğan sivilcileri görülebilir. Bu sivilcilerin sıkılması doğru değildir.

Kalın giydirmeyin

Kalın giydirilip, terlemesi bebek için soğuk algınlığı riskini arttırır. Bebeğin dış sıcaklıklara uyum yeteneğini azaltır. Bebekler için pamuklu, rahat giysiler tercih edilmelidir.

Kundaklamayın

Tıp bebek hareketlerini kısıtlayan ve kalça gelişimini olumsuz etkileyecek kalça çıkığı riskini attıran bu yöntemi onaylamıyor. Bebekleri rahat hareket ettirebilecekleri bollukta mümkün olduğunca hafif giysiler ile giydirmeliyiz.

Havaya atarak oynamayın

Çünkü bebeklerin boyun ve omurgayı destekleyen kasları yeterince gelişmemiştir. Sakatlanma olabilir.

Uyuturken sallamayın

Aşırı sallanmanın bebeklerde beyin zar veya damarlarında yırtılmaya, kanama şeklinde tarif edilen tabloya yol açabildiği görüldü.

Geceleri aydınlık odada uyutmayın

Büyüme hormonu salgısını uyardığı için bebeklerin karanlık ve sessiz ortamlarda uyutulmaları gerekir. Gündüz uykularında siz günlük aktivitelerinize normal olarak devam etmelisiniz. Ancak gece uykusu için karanlık veya loş ayrıca da sessiz ortam uygundur.

6 aydan önce ek besin vermeyin

Bebekler için en doğal ve iyi besin olan anne sütünün ilk 6 ay bebeğin besin ihtiyacının hepsini karşıladığını artık herkes biliyor. Erken ek besin; alerji, kabızlık, kusma, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini de beraberinde getirebilir.

Mamasını bulamaç gibi vermeyin

Tüm ek besinleri bulamaç olarak alan bebek tat duyusunu ve çiğneme alışkanlığını geliştirmekte zorlanır. Başlangıçta annelere kolay ve cazip gelen bulamaç yöntemi 1 yaşa yaklaşan çocuklarda kabusa dönüşebiliyor. Hep aynı tadı alan çocuk bu tattan bıkıyor ama diğer tatlarla da yabancılık çekiyor ve çiğneyemiyor. Bu besini reddetmesine ve iştah kesilmesine yol açıyor.