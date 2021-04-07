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Gündem Sedat Peker nerede? Sedat Peker nerde yaşıyor?
Gündem

Sedat Peker nerede? Sedat Peker nerde yaşıyor?

Makedonya'da Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri öne sürülen polislere operasyon düzenlendiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda 10 polis tutuklandı. Tutuklanan polislerin Sedat Peker'e de Djadin Ademovski sahte kimlik belgesi düzenlediklerini söylediği iddia edildi. Peki Sedat Peker nerede? Sedat Peker nerede yaşıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:01:00 - 2021-04-07 10:20:33
Sedat Peker nerede? Sedat Peker nerde yaşıyor?

Makedonya İçişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgeleri veren bir grubun parçası oldukları şüphesiyle bu polislerin tutuklandığını kaydetti. Tutuklanan polislerin Sedat Peker'e de sahte kimlik belgesi düzenlediği ortaya çıktı. Basına yansıyan belgede, Peker adına düzenlenen sahte kimlikte Djadin Ademovski ismi yer alıyor.

Sedat Peker nerede?

Sedat Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmişti. Balkan Insight'in haberine göre, kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Karadağ'a giden Peker'in ülkede 2021 yılında oturumu yenilenmediği için Kosova, Makedonya ve Karadağ arasında mekik dokuduğu öne sürülüyor. Sedat Peker daha önce yaptığı açıklamada eğitim için yurtdışına çıktığını söylemişti.

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