Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Peki, Sedat Peker iade edilecek mi?

Sedat Peker iade edilecek mi? Sedat Peker son dakika

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Sedat Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Sedat Peker kimdir?

Sedat Peker 1 Aralık 1970'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. Doksanlı senelerde Türkiye'de artan nitelikli mafya oluşumlarının içerisinde yer alması suçlaması ile yargılandı.

1997 ve 1998'de çete kurmak suçlaması ile yargılandığı davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdi.

12 Mart 2005'te Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklandı ve 31 Ocak 2007'de İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda alınan kararda "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan dolayı toplam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak cezasının 10 yıldan 5 yıla inmesiyle tahliye edildi.

12 Mart 2005'te Ergenekon davasından 9 yıl hapis yatan Sedat Peker, 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra 5 yıl boyunca iş insanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 30 Kasım 2019'da yurt dışına kaçtı.