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Aktüel Sedat Peker hakkında son dakika kararı Sedat Peker’e yakalama kararı çıktı mı?
Aktüel

Sedat Peker hakkında son dakika kararı Sedat Peker’e yakalama kararı çıktı mı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarla Türkiye’ye hedef almaya devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri Devlet Bahçeli, Sedat Peker’i kullanarak Türkiye’ye operasyon çekildiğini söyledi. Sedat Peker’in yakalanamsı için de son dakika kararı geldi. Sedat Peker’in Türkiye düşmanı Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:55:00 - 2021-05-27 14:55:32
Sedat Peker hakkında son dakika kararı Sedat Peker’e yakalama kararı çıktı mı?

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  yürütülmekte olan soruşturma kapsamında suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlendi.

Sedat Peker’in babası nereli? Sedat Peker memleketi nere? Sedat Peker aslen nerelidir?
Sedat Peker’in babası nereli? Sedat Peker memleketi nere? Sedat Peker aslen nerelidir?

Biyografi

Sedat Peker’in babası nereli? Sedat Peker memleketi nere? Sedat Peker aslen nerelidir?

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