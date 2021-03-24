Seda Sarıbaş’ın eşi kimdir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş hayatı

AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. 50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isimden oluştu. Oluşturulan AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi listesinde en dikkat çeken isimlerden biri Seda Sarıbaş oldu. Peki Seda Sarıbaş kimdir, nerelidir? Seda Sarıbaş’ın eşi kimdir?

Seda Sarıbaş kimdir?

Seda Sarıbaş, 2006 yılında güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Bir süre modellik yapan Seda Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlendi. Seda Sarıbaş Didim'e taşındı ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

Seda Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş siyasetin içinde bir isim. Didim AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu olan Sedat Sarıbaş, eşini de siyasete taşıdı. Seda Sarıbaş ile Sedat Sarıbaş'ın 1'i kız 2'ii erkek 3 çocukları oldu.

Sda Sarıbaş siyasete nasıl girdiğini şöyle anlatıyor: "Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."

Aslen Adanalı olan Seda Sarıbaş kendisiyle ilgili şu bilgileri vermişti: “Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul’da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın’a geldim. 2006’da Aydın’a geldik. Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açıköğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Adü’de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yapıyorum. Ak Parti ile başladım. Biz milli görüşçü bir ailenin içinde yetişmiş biriyim ben. Annem Refah Partisi ve Ak Parti döneminde siyaset içerisindeydi. Hala daha Ak Parti içerisinde. İstanbul’da birçok faaliyetlerine katılmış. Annem hala daha çalışıyor. Biz ondan gördük. Eşimde aynı şekilde Refah Partisi, Doğru Yol ve Ak Parti olarak aslında ben kendimi siyasetin içinde büyümüş bir çocuk gibi görüyorum. 2014 döneminde yerel seçimlerde Didim Belediye Meclis Üyesi olarak adaylığımızı koyduk, 1. sıra nasip oldu. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olduk. Orada da alt birimlerde görev aldım, Komisyonlarda.