İstanbul iş ilanları | Kamu ve özel sektörde iş arayanlar pek çok internet sitesinden açık ilanlara ulaşabiliyor. İşkur, Devlet Personeli Başkanlığı, Basın ilan Kurumu ve E devlet’in yanı sıra birçok iş bulma sitesi mevcut. Secretcv söz konusu sitelerden biri. Peki, Secretcv iş nasıl aranır?

Secretcv üye ol

Secretcv’de yayınlanan ilanlara başvuru yapmak için siteye üye olmak gerekiyor. Bunun için secretcv.com internet sitesine giriş yapıp sağ üst kısımdaki ‘Cv Oluştur’ kısmına tıklayın. Açılan sayfada istenilen bilgileri doldurarak siteye üye olmanız mümkün.

Secretcv ücretli mi?

Secretcv’ye üye olmak isteyenler bunun için bir ücret ödemeleri gerekli olup olmadığını araştırıyor. İş arayan vatandaşların siteye üye olması için bir ücret ödemesi gerekmiyor. İlan verecek olan firmalar ise ücret ödüyor.

Secretcv iş ara

Ankara iş ilanları Secretcv | Secretcv üzerinden her gün onlarca ilan yayınlıyor. İş arayanlar anasayfada yer alan arama butonuna meslek ve şehir tercihi yaptıklarında güncel ilanlar karşılarına sıralanacak. İlanlara tek tek göz atıp kariyerinize uygun olanlara başvuru yapabilirsiniz.

Secretcv ilan ver

Secretcv internet sitesinden personel alımı ilanı yayınlayacak olan firmaların ücret ödemesi gerekiyor. İlan başına ve yayınlanma süresine göre fiyat belirleniyor. Siteye ilan vermek ve fiyatlar hakkında bilgi almak için 0216 572 25 25 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

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Secretcv indir

Secretcv’de yayınlanan ilanlara mobil cihazlarınızdan da ulaşabilirsiniz. Secretcv uygulamasanı Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Secretcv hesap sil

Secretcv hesabı olanlar bu hesabı silmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Secretcv kullanıcılarına hesap silme seçeneği sunuyor. Bunun için internet sitesine giriş yapmanız ve ayarlar kısmından ‘Hesabımı Sil’ seçeneğine gitmeniz gerekiyor. İstenilen adımları takip ederek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.