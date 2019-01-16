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Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak 2019

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için muhtarlıklarda askıya çıkardığı seçmen listelerinde son gün 17 Ocak Perşembe. Oy kullanacak vatandaşlar seçmen listelerinde ismi olup olmadıklarını öğrenmeliler. Peki seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak 2019?

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:46
Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak 2019

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için muhtarlıklarda askıya çıkardığı seçmen listelerinde son gün 17 Ocak Perşembe. Oy kullanacak vatandaşlar seçmen listelerinde ismi olup olmadıklarını öğrenmeliler. Peki seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak 2019? Seçmen kütüğü listelerinde isminiz yoksa ne yapabilirsiniz? 

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri yarın askıdan inecek. YSK'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın (17 Ocak) askıdan inecek. Seçmenler, yarın saat 17.00'ye kadar listeleri kontrol edebilecek. Seyyar sandıkların için başvurular da yarın tamamlanacak Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da yarın yani 17 Ocak Perşembe günü saat 17:00'da tamamlanacak.

Seçmen kütüğü listelerinde isminiz yoksa ne yapabilirsiniz? 

Secmen.ysk.gov.tr adresine girerek seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını kontrol et. Seçmen kaydın görünüyorsa her şey yolunda demektir. Eğer kaydın bulunmuyorsa 2.adıma geçmelisin. Seçmen kaydın yoksa veya 31 Mart tarihinde farklı bir adreste olacaksan seçmen kaydını aldırmak istediğin Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak adres kaydını yapabilirsin. İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne adres kaydını yaparken; kendi evinde kalıyorsan; adına kayıtlı bir faturayla ya da noter tasdikli kira sözleşmesiyle, tanıdığında kalıyorsan; tanıdığınla birlikte, yurtta kalıyorsan; yurt müdürlüğünden alacağın ıslak imzalı belge ve öğrenim belgen ile başvurmalısın. İlçe nüfus Müdürlüğü’nde işlemlerini tamamladıktan sonra nüfus kaydını yaptırdığını gösteren belge ile İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak seçmen kaydını yapabilirsin. 

YSK’dan seçmen uyarısı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları bildirildi. YSK açıklamasında şunları belirtti: "4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:46
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