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Seçmen listesi askı süresi 2019 muhtarlıklar

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için muhtarlıklarda askıya çıkardığı seçmen listelerinde son dakika son dün yaklaşıyor. Peki seçmen listesi askı süresi 2019 muhtarlık seçmen listesi sorgulama. Seçmen listeleri ne zaman askıdan inecek?

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
Seçmen listesi askı süresi 2019 muhtarlıklar

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için muhtarlıklarda askıya çıkardığı seçmen listelerinde son dakika son dün yaklaşıyor. Peki seçmen listesi askı süresi 2019 muhtarlık seçmen listesi sorgulama. Seçmen listeleri ne zaman askıdan inecek? 

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri yarın askıdan inecek. YSK'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın (17 Ocak) askıdan inecek. Seçmenler, yarın saat 17.00'ye kadar listeleri kontrol edebilecek. Seyyar sandıkların için başvurular da yarın tamamlanacak Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da yarın tamamlanacak.

YSK’dan seçmen uyarısı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
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