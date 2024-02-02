Seçmen, CHP-DEM ittifakının farkında

Taha Emre Özdemir Ankara

Türkiye yerel seçim sürecine girerken, yandaş anket firmaları Cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki süreçte olduğu gibi kamuoyunu yanıltan sonuçlar açıklamaya başladı. 2023’te Kılıçdaroğlu’nu açık ara önde gösteren araştırma şirketleri aynı utanmazlığa devam ederek Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu ortaya koyan sonuçlar yayımladı. Metropol Araştırma, “DEM Parti aday açıklasa da İmamoğlu 3.6 puan önde” yalanını attı.

DEM CHP’ye kaybettirecek

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise, şunları söyledi: “DEM Parti ile işbirliği yaparken her ne kadar gizlenmeye çalışılsa da millet bunları görüyor. Seçmenler Mansur Yavaş gibi Mustafa Bozbey gibi isimlerin kim olduklarını ve nereden geldiklerini biliyorlar. Artık iyice alenileşmiş bir DEM-CHP işbirliği var ve milliyetçi seçmen tabanı bundan çok rahatsız. DEM aday çıkartsa bile CHP bu işbirliği sebebiyle büyük kayıp yaşayacak. Burada kritik nokta milliyetçi seçmenin kime yöneleceği. Diğer yandan sayın Murat Kurum’un açıkladığı projeleri de gayet tatmin edici oldu. AK Parti’nin kaybettiği büyükşehirleri geri alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.”

Yandaş anketçiler yine yanacak!

Saros Araştırma Genel Başkanı Burhan Eptemli de şunları dile getirdi: Eptemli, “Tüm partiler adaylarını belirlemeden yapılan araştırmaların hiçbir anlamı yok. O firmada bir araştırmacı mantığında değil de bir vatandaş olarak kendi fikrini beyan etmiştir. Dolayısıyla böyle bir araştırmanın karşılığı söz konusu değildir. Her işi artık herkes yapıyor. Herkes kendince araştırmacı olmuş. Allah korusun İstanbul’da olacak bir deprem Kahramanmaraş depremi gibi sadece 11 ilimizi etkilemez, tüm Türkiye’yi etkiler. Sayın Cumhurbaşkanı manifestoda bunun üzerine kentsel dönüşüm odaklı belediyeciliği açıkladı. Manifesto ve açıklanan adaylar seçmenlerde büyük bir heyecan oluşturdu. Bunun etkileri önümüzdeki günlerde araştırma sonuçlarına yansıyacaktır.”