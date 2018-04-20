‘Seçimler yapılacak biz işimize bakalım’

Bakan Nihat Zeybekci, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.

ASO seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Özdebir’e “hayırlı olsun” dileğinde bulunan Zeybekci, sivil toplum kuruluşlarının, odaların, ticaret borsalarının, ihracatçı birlikleri ve diğer kuruluşların kendilerinin ortakları olduğunu söyledi.

Devletin sanayiye, ticarete, ihracatçıya, gelişmeye, büyümeye hizmetkar olacak, önünü açacak, problemleri ortadan kaldıracak bir fonksiyonda olmasını önemsediklerini dile getiren Zeybekci, bundan sonra da bunun artarak devam edeceğini belirtti.