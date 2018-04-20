Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Seçimler yapılacak biz işimize bakalım’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Mademki seçimler yapılacak, gündeme geldi, işimize bakmamız lazım. Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok” dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:03
‘Seçimler yapılacak biz işimize bakalım’

Bakan Nihat Zeybekci, Ankara Sanayi Odası (ASO)  Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.

ASO seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Özdebir’e “hayırlı olsun” dileğinde bulunan Zeybekci, sivil toplum kuruluşlarının, odaların, ticaret borsalarının, ihracatçı birlikleri ve diğer kuruluşların kendilerinin ortakları olduğunu söyledi.

Devletin sanayiye, ticarete, ihracatçıya, gelişmeye, büyümeye hizmetkar olacak, önünü açacak, problemleri ortadan kaldıracak bir fonksiyonda olmasını önemsediklerini dile getiren Zeybekci, bundan sonra da bunun artarak devam edeceğini belirtti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:03
  1. Ankara
  2. Nihat Zeybekçi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Türkiye'de en çok kullanılan şifreler
    1. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    4. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    6. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    7. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    8. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    9. TBMM'de erken seçim startı verildi
    10. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    11. Kazdağları'nda yangın
    12. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    13. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    14. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    15. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    16. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    17. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    18. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    19. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    20. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu