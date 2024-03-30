  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli pazarlıkların yapıldığını gördük

Gümbür gümbür geliyor! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Bakan Fidan müthiş gelişmeyi böyle duyurdu: Eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık

Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!

Necmettin Batırel'den dolar tahmini: Parasını TL’de tutanlar, Türkiye yeniden doğacak! 28 lira olacak demişti

Rusya'dan müzakere mesajı: Harekete geçildi ancak Ukrayna’nın barış planı anlamsız! Ortaya çıktı

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları seçim kararını duyurdu!

Japonya'dan UNRWA'ya yardım açıklaması: Katkı sağlayacak!

Türk silah devi CANiK ve AEI Systems, Türkiye’ye duyurdu: Otomatik top VENOM LR’da teslimat başlıyor

İki ülke arasında yeni iş birliği imzalandı! Irak Elektrik Bakanlığı 5 yıl satın alacak... Doğalgaz anlaşması yapıldı
Gündem Seçim yayın yasakları başladı
Gündem

Seçim yayın yasakları başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 00:39:00 -
Seçim yayın yasakları başladı

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

RTÜK'ten uyarı!

RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23