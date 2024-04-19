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Gündem Seçim sonrası beklenen anket açıklandı! Hangi partiden CHP’ye ne kadar oy geçti?
Gündem

Seçim sonrası beklenen anket açıklandı! Hangi partiden CHP’ye ne kadar oy geçti?

Yeniakit Publisher
2024-04-19 07:47:00 -
Seçim sonrası beklenen anket açıklandı! Hangi partiden CHP’ye ne kadar oy geçti?

IPSOS Türkiye'nin seçim sonrası araştırması 2023 parti seçmeninin 2024 yerel seçimlerinde kime oy verdiğini ortaya koydu.

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, Türkiye'ye ilişkin son araştırma sonuçlarını açıkladı.

 

Araştırma, 2023 parti seçmeninin 2024 yerel seçimlerinde kime oy verdiğini ortaya koydu.

Buna göre, AK Parti seçmeninin yüzde 13.3'ü, MHP seçmeninin yüzde 20.4'ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 42.6'sı CHP'ye oy verdi.
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