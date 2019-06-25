Seçim sonrası AK Parti'de istifa kararı
İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ve eski İlçe Başkanı Cem Kavur,AK Parti'den istifa etme kararı aldığını duyurdu.25 Haziran 2019 Salı 11:12
İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ve eski İlçe Başkanı Cem Kavur, "Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım" ifadelerini kullandı.
2014'teki yerel seçim sürecinde Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı olan eski İlçe Başkanı Cem Kavur sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak partisinden istifa etti. Cem Kavur, "Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım" dedi.
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