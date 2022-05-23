Seçim öncesi verilen sözleri hatırlattı... Mehmet Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu çocuklardan 500 milyon TL'yi çok görmemeleri gerektiğini belirtirken, "İBB'de reklama harcadığınız, gezilere harcadığınız, mesela fantezi yaptığınız işlere harcadığınız o büyük paraları kenara ayırın" dedi.

Tevfik Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"Abonman biletleriyle ilgili şöyleydi böyleydi. Biz İETT ile ilgili bir şey söylemiyoruz ki. Biz diyoruz ki ey CHP'li İBB Başkanı hani diyordunuz ya toplu taşımadan kar mı elde edilir? Toplu taşıma yapılabilse de ücretsiz olsa diye seçimde bol bol konuştunuz ya, bunu gerçekten uygulayın. Hani halkçıydınız ya siz, hani sosyal demokratsınız ya siz, böyle zamanda devrede olmayacaksınız da nerede devrede olacaksınız?

Ve diyoruz ki İETT'yi de herhangi bir sıkıntıya sokmamak için İBB'de reklama harcadığınız, gezilere harcadığınız, mesela fantezi yaptığınız işlere harcadığınız o büyük paraları kenara ayırın. Söylediğimiz cümle şu İstanbul'daki bütün öğrencilerin yüzde 40 zammını biz sübvanse etsek İBB'ye maliyeti yaklaşık olarak 500 milyon TL. Bu rakam İBB için büyük bir rakam değil. İstanbullu çocuklardan 500 milyon TL'yi çok görmeyin."

Tevfik Göksu'nun konuşması sırasında, CHP grubundan bağırışlar gelmeye başladı.