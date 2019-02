Seçim çalışmalarına Sekmen damgası

Aynı zamanda AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, hali hazırda devam eden belediyecilik hizmetleri, yatırım ve projelerin takibiyle koordinasyonunun yanı sıra ev toplantıları, STK buluşmaları, esnaf ve kahvehane ziyaretleri de gerçekleştiriyor.



YENİ DÖNEMİN TEMELLERİNE BAŞLANDI



Gittiği ve seçmenlerle bir araya geldiği her platformda büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin imzasını taşıyan yatırım ve hizmetlerin yanında, yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri de anlatıyor. İstişareye dayalı, çözüm ve insan odaklı yönetim anlayışıyla Erzurum’u zirveye taşıyan Başkan Sekmen, yeni dönemin temellerini ise, başlattığı AK seferberlikle inşa etmeye hazırlanıyor. Mehmet Sekmen, yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla mahalle temsilciliği ve ev toplantılarında bir araya geliyor. Halkın ortak beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilen hizmetlerle hem gelinen noktayı değerlendiren ve hem de geleceğe dönük atılım planlarını paylaşan Sekmen, seçmenlere kulak vermeyi de ihmal etmiyor. Altyapıdan üstyapı hizmetleri ve çevre düzenlemesine, yeni istihdam alanları oluşturulmasından Erzurum’da gündelik yaşamın hemen her alanına varıncaya kadar vatandaşların taleplerini dinleyen ve görüş alışverişinde bulunan Sekmen, kenti kapı kapı dolaşıyor. Konuk olduğu her hanede AK Belediyeciliğin farkını anlatan Mehmet Sekmen, 31 Mart seçimlerinin yerelde Erzurum’un, genelde ise Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.





ESNAF VE KAHVEHANE BULUŞMALARI



Başkan Sekmen, ev toplantılarıyla bir araya geldiği hane halklarını, çarşı ve pazarda da ihmal etmiyor. Seçim çalışmaları kapsamında planlanan güzergâhlarda esnaf ziyaretlerine de yoğunluk veren Sekmen, Erzurum ekonomisinin temel taşını teşkil eden esnafın sürekli yanında olduklarını, bundan sonraki süreçte de aynı duruşu ortaya koyacaklarını ifade etti.