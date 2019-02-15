0553 313 94 23

Seçim çalışmalarına Sekmen damgası

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 18:19
Seçim çalışmalarına Sekmen damgası

Aynı zamanda AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, hali hazırda devam eden belediyecilik hizmetleri, yatırım ve projelerin takibiyle koordinasyonunun yanı sıra ev toplantıları, STK buluşmaları, esnaf ve kahvehane ziyaretleri de gerçekleştiriyor.

YENİ DÖNEMİN TEMELLERİNE BAŞLANDI

Gittiği ve seçmenlerle bir araya geldiği her platformda büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin imzasını taşıyan yatırım ve hizmetlerin yanında, yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri de anlatıyor. İstişareye dayalı, çözüm ve insan odaklı yönetim anlayışıyla Erzurum’u zirveye taşıyan Başkan Sekmen, yeni dönemin temellerini ise, başlattığı AK seferberlikle inşa etmeye hazırlanıyor. Mehmet Sekmen, yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla mahalle temsilciliği ve ev toplantılarında bir araya geliyor. Halkın ortak beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilen hizmetlerle hem gelinen noktayı değerlendiren ve hem de geleceğe dönük atılım planlarını paylaşan Sekmen, seçmenlere kulak vermeyi de ihmal etmiyor. Altyapıdan üstyapı hizmetleri ve çevre düzenlemesine, yeni istihdam alanları oluşturulmasından Erzurum’da gündelik yaşamın hemen her alanına varıncaya kadar vatandaşların taleplerini dinleyen ve görüş alışverişinde bulunan Sekmen, kenti kapı kapı dolaşıyor. Konuk olduğu her hanede AK Belediyeciliğin farkını anlatan Mehmet Sekmen, 31 Mart seçimlerinin yerelde Erzurum’un, genelde ise Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.



ESNAF VE KAHVEHANE BULUŞMALARI

Başkan Sekmen, ev toplantılarıyla bir araya geldiği hane halklarını, çarşı ve pazarda da ihmal etmiyor. Seçim çalışmaları kapsamında planlanan güzergâhlarda esnaf ziyaretlerine de yoğunluk veren Sekmen, Erzurum ekonomisinin temel taşını teşkil eden esnafın sürekli yanında olduklarını, bundan sonraki süreçte de aynı duruşu ortaya koyacaklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:19
  1. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa mitinginde konuşan Ak Parti İl Başkanı Salman:
    1. Bursa mitinginde konuşan Ak Parti İl..
    2. U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası..
    3. ''Halk Direnişi' grubu kuruldu
    4. Gaziantep’te terör operasyonu: 9..
    5. Cammu Keşmir'deki terör saldırısı
    6. Melih Gökçek'ten dikkat çeken Diriliş..
    7. Elektrikler kesilince mum yerine..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    9. Bolu'da FETÖ/PDY davasında karar
    10. 7 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    11. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
    12. Belçika'daki evsizlerin yarısı..
    13. Mahsun Kırmızıgül'den itibar..
    14. Gaziantep’te 49 ayrı suçtan aranan..
    15. CHP’li Başkan Mirza : "CHP..
    16. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    17. Malatya’da Roma dönemine ait tarihi..
    18. E-5’i birbirine katan motosikletli..
    19. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    20. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    21. Malatya merkezli terör operasyonu
    22. Yücel Yılmaz, "Balıkesir’in bereketi..
    23. Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
    24. Brezilya’daki baraj felaketi..
    25. Irak Ankara Büyükelçisi, GSO’da..
    26. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24..
    27. İsrail askerleri Gazze sınırında 8..
    28. Yaya öncelikli bilinci için denetimler..
    29. İBB, “Türkiye - Azerbaycan Ortak..
    30. Cumhurbaşkanı’nın Bursa mitinginde..
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler