Sebzeli sarma kebabı: Bu tarif restoranlar da bile yok! 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için
Sebzeli sarma tarifi nasıl yapılır? Davet sofralarınıza çok yakışacak mükemmel bir tarifimiz var. Yemelere doyamayacağınız adeta tabağın dibini sıyıracağınız sebzeli sarma kebabı tarifimizi en kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyoruz. Bugün ne pişirsem diye düşünüyor musunuz? İşte sizin için farklı yemek tarifi fikiri! Kolay ve pratik tariflerle akşam yemeği... İşte dillere destan sebzeli sarma kebabı tarifi...
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya içte tarif...
Sebzeli Sarma Kebabı Tarifi İçin Malzemeler
600 gram kıyma
1 adet soğan(rendelenmiş)
3 diş sarımsak(rendelenmiş)
1 adet yumurta
5 yemek kaşığı galeta unu
Tuz, karabiber, kimyon, toz biber
Sebzeli kısım için;
5 adet patlıcan
4 adet kabak
3 adet kapya biber
Sosu için;
1 yemek kaşığı salça(domates/biber karışık kullandım.)
1,5 su bardağı sıcak su
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Sebzeli Sarma Kebabı Tarifi Nasıl Yapılır?
Sebzeleri uzunlamasına olacak şekilde ince ince dilimleyelim.
Patlıcanları dilimledikten sonra acısının çıkması için on dakika kadar tuzlu suda bekletelim.
Daha sonra bütün sebzeleri sıvı yağda arkalı önlü hafifçe kızartalım.
Kızarttığımız sebzeleri havlu kağıt üzerine alalım.
Köfte harcı için verilen malzemeleri karıştırıp güzelce yoğuralım.
Vaktiniz varsa en az bir saat buzdolabında dinlendirelim. Yoksa hemen de yapabilirsiniz.
Köfte harcından küçük parçalar alıp kızarttığımız sebzelerin bir kenarına koyarak rulo şeklinde saralım.
Sardığımız sebzeleri tepsiye yan yana dizelim.
Bütün sebzeler ve köfte harcı bitene kadar aynı işleme devam edelim.
En son sıcak su da salçayı açıp yemeğimizin üzerine gezdirelim.
Bir yağlı kağıdı ıslatıp üzerine kapatıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim.
Yemeğimiz pişmeye yakın kağıdı üzerinden alıp birazda bu şekilde pişirdikten sonra fırından alalım. Afiyet olsun.
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