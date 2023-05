5) Vücut Direncini Korur! Karadut pekmezi faydaları nelerdir dendiğinde içindeki C vitaminine dikkat çekmek gerekir. C vitamini içeren karadut pekmezi, soğuk kış günlerine karşı alınacak önlemlerden biridir. Karadut pekmezi tükettiğinizde, vücut direncini koruyarak pek çok hastalığı vücudunuzdan uzak tutabilirsiniz. Gribal enfeksiyon ve diğer bulaşıcı hastalıklar için düzenli olarak karadut pekmezi tüketebilirsiniz. Daha güçlü ve sağlıklı kalmanın bir yolu da karadut pekmezi yemekten geçiyor. Hastalıklara görünmez bir duvar örmek için karadut pekmezini aklınızdan çıkarmamalısınız! 6) Enfeksiyonu Temizler Karadut pekmezi nelere iyi gelir diye araştırdığınızda vücudu temizleme etkisi olduğunu da görebilirsiniz. Vücudu zararlı maddelerden arındıran karadut pekmezi, enfeksiyon temizleme konusunda oldukça başarılı. Enfeksiyon günlerinde her sabah düzenli olarak karadut pekmezi tüketmeniz tavsiye edilmekte.nefisyemektariflerine göre: Vücudu arındıran bu faydalı besin, hastalığın yayılmasını ve bulaşmasını önler. Kanın ve damarların temizlenmesini sağlar. İlaç kullanmadan doğal yollarla enfeksiyonu temizlemek için karadut pekmezi tüketebilirsiniz. 7) Solunum Yolunu Rahatlatır! Ses kısıklığı yaşadığınızda ve boğaz yolunun tahriş olması durumunda karadut pekmezini hatırlayabilirsiniz. Karadut pekmezini kaşıkla yiyerek veya ılık sütle karıştırarak solunumu rahatlatabilirsiniz. Doğal bir soğuk algınlığı ilacı olan bu pekmez, ses tellerini yumuşatır. Hastalanan hücrelerin iyileşmesini ve yenilenmesini de destekler. Ayrıca balgamlı öksürükler yaşanıyorsa, balgamın kolayca atılmasını da sağlar. Dut pekmezi faydaları Saraçoğlu tarafından da altı çizilen bir konu olmakla beraber İbrahim Saraçoğlu özellikle astım ve bronşite karşı koruyucu olarak dut pekmezini önermektedir.