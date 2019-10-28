Sebzeli omlet tarifi nasıl yapılır? Sebzeli omlet tarifi

Damakları şenlendirecek enfes bir tarifi sizler için derledik. İçerisindeki malzemeler sayesinde size bir omlet yediğinizi unutturacak olan bu tarif, kahvaltıların vazgeçilmezi olacak. Peki ama sebzeli omlet nasıl yapılır? Sebzeli omletin içerisine hangi sebzeler koyulur? Sebzeli omlet tarifi...

Dilerseniz bu tarife brokoli, karnabahar, kuşkonmaz gibi sebzeleri de haşlayarak katabilirsiniz. Dikkat dilmesi gereken nokta, yumurtanın iyice çırpılmış olması ve kısık ateşte, tavanın kapağını kapatarak yavaş şekilde pişirmeye özen göstermektir.

Malzemeler

3 adet yumurta

1 adet haşlanmış patates

2 yemek kaşığı süt

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

3 adet mantar

tuz, karabiber

maydanoz

1 çay bardağı kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Öncelikle domatesleri soyup, iri küpler halinde doğrayın. Yeşil ve kırmızı biberleri de domateslerle uyumlu olacak boyutta kesin. Mantarları da iri şekilde doğrayın.

Patatesleri ve kaşar peynirini rendenin büyük kısmıyla rendeleyin ve hazır şekilde bekletin.

Zeytinyağını orta boy bir yumurta tavasına alın. Doğramış olduğunuz sebzeleri, yüksek ateşte kısa süre soteleyin. Düz bir tabağa aldığınız sote sebze karışımını kısa bir süre bekletin.

Yumurta, süt, tuz ve karabiberi, rendelenmiş patates ilavesiyle derin bir kasede karıştırın.

Sebzeleri sotelediğiniz tavayı yeniden ocağa alın. Çırpılmış yumurta karışımını tavaya aktarın.

Kısık ateşte pişmeye başlayan omletin orta kısmına sote sebze karışımı ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Üzerine maydanoz ilave edin.

Geniş bir spatula yardımıyla ortadan ikiye katladığınız sebzeli omleti, kısa bir süre daha kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Piştiğinden emin olduğunuzda ocaktan alabilirsiniz.