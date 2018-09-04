Sebze çorbası iç, kanserden kurtul!

Mesane kanserinden göğüs kanserine kadar, hiç ayırdedilmeksizin bütün tümörlere karşı önleyici hekimliğin tavsiyesi “sebze çorbası”nda bütünleşiyor. Öyle ki, sebze çorbasında kansere karşı koruyucu özellikleri olan, yenilmesi için tek adları sayılan yeşil sebzelerin, sebze köklerinin, bakliyatın adlarını saymaya artık hiç gerek yok. Yeşil sebze diye aklınıza ne geliyorsa, bakliyat ve patates, turp, havuç gibi kök yumrular olarak da öyle hepsini kullanabileceğiniz ve zeytinyağı ile pişireceğiniz sebze çorbası, çağımızın en ölümcül illetine karşı sizi dirençli kılacaktır.

Bakın mesela haberimize girerken mesane ve göğüs kanseri demiştik; bu iki kanser çeşidinde size öğütlenen koruyucu gıdalar şunlar:

¥ Mesane kanserine karşı: sarmısak, yeşil yapraklı sebzeler, soya ürünleri, yeşil ya da siyah çay, sarı-turuncu sebzeler, yoğurt ve diğer fermente süt ürünleri.

¥ Göğüs kanserine karşı: Düşük yağlı süt ve süt ürünleri, elma, buğday kepeği, fındık, baklagiller ve fasulyeler, brokoli, brüksel lahanası, küçük mantarlar, lahana, havuç ve havuç suyu, kiraz, vişne, balık, keten tohumu, keten tohumu yağı, sarmısak, kök lahana, kabuklu yemişler, kırmızı turp, soya ürünleri, ıspanak, tam tahıllar, bütün hormonsuz sebzeler ve elbette yoğurt.

Sebze çorbasının yer aldığı sofradan, yoğurt veya süt ürünü bir iki gıdayı da eksik etmezseniz, söyler misiniz geriye ne kalıyor?

PRATİK BİR SEBZE ÇORBASI

Pratik sebze çorbası denince çoğu kişinin aklına artık hazır çorbalar geliyor. Hayır bu tercih yanlış. Hazır çorbanın tadsız tuzsuz halinden zaten bir iki içtiğinizde çabuk bezersiniz. Bir faydası da yok. İçinde olur olmaz bir sürü katkı maddesi de var. Bizim pratik çorbamız, elinizin altındaki taze sebzelerinizle, kendi elceğinizle pişireceğiniz, bol vitaminli nefis bir çorba. Eğer cam kaseli bir karıştırıcınız varsa, buna domatesten yeşil bibere kadar, havuçtan semizotu ve maydanoza kadar elinize geçenleri, atıp karıştırın. Dilerseniz mercimek benzeri bakliyatı önceden haşlayın ve sonra buna ekleyin. Birlikte bir kere daha karıştırın. Bir diş sarımsak da apayrı lezzet verir. Sonra yeterince zeytinyağı, tuz, biber.. vs.. ekleyip fazla koyu kıvamlı olduysa su katıp bir kez daha karıştırın. Cam kasedeki çiğ durumdaki çorbanızı alıp mikrodalga fırına koyun. Bir güzel ısıtın. Yarı pişmiş, bütün vitaminleri dipdiri çorbanızı servis edip artık sadece limon sıkmanız yeterli.. Bütün işlem 5 dakika sürmez! Eğer baştan, unu yağda pembeleştirip karışıma eklerseniz tadından yenmez olur.