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Sebze çorbası gribe karşı en bulunmaz ilaç

Gripten korunmanın en kestirme yolu evden dışarı çıkmamak, diyeceğiz ama, eve girip çıkanlar sayesinde grip virüsü sizi orada da bulacaktır.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
Sebze çorbası gribe karşı en bulunmaz ilaç

Aslında bugün için nereye kaçsanız grip virüsü sizi yakalayacaktır; çünki burası Japonya değil bir! Vaktinde grip aşısı olmadınız iki!..

Gerçekte bizde, Japon halkındaki titizlik söz konusu olsa ve insanlar ağızlarını burunlarını güzelce hijyenik şekilde kapatmış olsa, grip virüsü bu kadar yaygınlaşamaz, önüne geleni hapşırtıp daha da geniş alanlara yayılamaz.

Artık çok geç ama, bari bugünden unutmayın: bir daha eylül sonları ekim başlarında üç kuruşa kıyıp “grip aşısı” olun.

Grip aşısı bana tesir etmiyor diyenlere kulak asmayın. Hele ilk defa olacaksanız, virüs henüz aşıya karşı bağışıklık kazanmadığından kesinlikle o yıl rahat edersiniz. Bu rahatlığınız aşı olduğunuz sürece birkaç yıl devam eder.

Olan oldu, bu ikisini yapamıyoruz, bari başka ne yapalım?

Bol bol meyve sebze yemek ve egzersiz yaparak vücut ısısını yükseltmek grip virüsüne karşı etkilidir. Sebze çorbasının kadrini bilin; havuçlu, patatesli, kerevizli, soğanlı, maydanozlu tavuk suyuna çorbanın soğuk algınlığı ve gribe en etkili gıda olduğunu unutmayın. Üzerine bolca limon sıkmak da öyle..

Sıcaktan soğuğa ani giriş çıkışlar yapmayın. İyi giyinin. “Kapının önüne çöpü koyup gelecem, bi’şi olmaz!”, diye ihmalkârlık etmeyin.

Antibiyotiklere, öksürük şuruplarına, şişelenmiş bitkisel ilaç adı altında satılan “uyanık tezgahları”na para dökmeyin.

Portakal, greyfurt, mandalina, limon, yer elması, marul kıvırcık, soğan, maydonoz bütün o ıvırzıvırdan kat kat iyidir.

Küçük bir tavsiye daha: bol zeytinyağlı ince kıyılmış kıvırcık, havuç, soğan, maydonoz, limonlu bir salata hazırlayın. Güzel bir de şehriye çorbası.. Salatadan dolu dolu iki-kaşık alıp sıcak çorbanıza katıp karıştırın, sonra afiyetle kaşıklayın.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
  1. sebze çorbası
  2. sebze çorbasının faydaları

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