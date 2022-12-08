Şeb-i Arûs törenleri Dostluk Vakti temasıyla başladı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi’nde bir araya geldi.

Dün başlayan Şeb-i Arûs programları, “Dostluk Vakti” temasıyla 17 Aralık’ta sona erecek. Törenler, Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti, Nevbe Yürüyüşü, Nevbe Konseri ve “Gülbang Duası” ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, törenler boyunca her akşam 21.20’de Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin ferahfeza makamındaki ayin-i şerifi icra edilecek.

Etkinlikler kentte 8 ayrı mekanda yapılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, modern sahne ve salon etkinlikleri açısından, bu anma törenlerinin 85’incisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin müşterek düzenlediği programların, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yürüttüğünü ifade eden Yarar, “Etkinlikler kapsamında 12 başlık altında programlarımız gerçekleştirilecek. Bunlar sema programları, sergiler, tiyatrolar, konserler, Mevlana okumaları ve şiir dinletileri gibi başlıklar altında söylenebilir. Bütün bu etkinlikler, şehrimizde 8 ayrı mekanda yapılacaktır” dedi.