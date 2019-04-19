Scout ekibi takibe aldı! Konyaspor'dan Kristian Dimitrov hamlesi Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Konyaspor, Bulgaristan 1.Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen genç stoper Kristian Dimitrov'u takibe aldı.

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Konyaspor transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Konyaspor scout ekibi Bulgaristan 1.Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 22 yaşındaki Bulgar stoper Kristian Dimitrov'u takibe aldığı iddia edildi. Yeşil beyazlı ekibin kurmayları Botev'in hafta içi oynadığı ve 3-2 kazandığı CSKA Sofya karşılamasını staddan takip ettiği ortaya çıktı. Konyaspor scout ekibinin genç stoper Dimitrov'u yakından izleyip olumlu rapor tuttuğu öğrenildi. Ayrıca Kayserispor scout ekibininde Botev CSKA Sofya karşılaşmasını takip ettiği belirtildi. Öte yandan socut ekibinin Botev'in deplasmanda oynaacağı Lodugorest karşılaşmasını da takip etmesi bekleniyor. Dimitrov bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 4 kezde fileleri havalandırmayı başardı. Nedelev'de takipte! Konyaspor kurmaylarının geçtiğimiz aylarda Botev Plovdiv'de forma giyen bir başka Bulgar oyuncu Todor Nedelev'i de izlediği ve olumlu rapor tuttuğu kaydedilmişti. Nedelev'e Fenerbahçe'de talip olmuştu. Kaynak: Yeniakit.com.tr

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