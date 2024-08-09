Scooter’lara sinyal mecburiyeti geliyor
Almanya'da son yıllarda yaygınlaşan elektrikli scooter'lar ile yapılan kazaların sayısı artınca bir dizi önlemler gündeme geldi.
Federal Ulaştırma Bakanlığı, ilk etapta scooter'lara sinyal mecburiyeti ve 20 km/s hız sınırlaması getireceği açıklaması yaptı. Yeni kanun 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. 2023'te toplam 9425 scooter kazası meydana geldi.
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