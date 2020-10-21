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Ekonomi Schneider Electric Manisa Fabrika Müdürü, Güzide Bayram Tevattepe oldu
Ekonomi

Schneider Electric Manisa Fabrika Müdürü, Güzide Bayram Tevattepe oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:36:42 -
Schneider Electric Manisa Fabrika Müdürü, Güzide Bayram Tevattepe oldu

İSTANBUL (AA) - Güzide Bayram Tevattepe, Schneider Electric Manisa Fabrikası müdürü olarak atandı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Manisa fabrika müdürü olarak atanan Güzide Bayram Tevattepe, bundan sonraki süreçte fabrikanın operasyonlarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Açıklamada verilen bilgiye göre, 2003 yılında kariyerine başlayan Tevattepe, 2007 yılında Tedarik Zinciri Yönetim Mühendisi olarak Schneider Electric'e katıldı.

2010 senesinde Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Müdürü olarak atanan ve 2016 yılından bu yana da Manisa Fabrikası Üretim Müdürü olarak görev almaktaydı.

Tevattepe, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

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