Schalke'de Galatasaray maçı öncesi büyük şaşkınlık!
Schalke 04'ün yıldız kalecisi Ralf Fahrmann, Werder Bremen ile oynanan maçın öncesinde ısınma hareketleri yaparken sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı.20 Ekim 2018 Cumartesi 20:39
Schalke'nin deneyimli kalecisi Ralf Fahrmann, Werder Bremen ile oynanan maçın öncesinde sakatlandı. Maça yarım saat kala ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Fahrmann, maçın kadrosundan çıkarıldı.
Takım doktorlarının kontrolü sonrasında Ralf Fahrmann'ın durumunun ciddi olduğu ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Fahrmann'ın Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağının daha detaylı yapılacak kontrollerden sonra kesinleşeceği kaydedildi.
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