Schalke'de Galatasaray maçı öncesi büyük şaşkınlık!

Schalke'nin deneyimli kalecisi Ralf Fahrmann, Werder Bremen ile oynanan maçın öncesinde sakatlandı. Maça yarım saat kala ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Fahrmann, maçın kadrosundan çıkarıldı.

Takım doktorlarının kontrolü sonrasında Ralf Fahrmann'ın durumunun ciddi olduğu ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Fahrmann'ın Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağının daha detaylı yapılacak kontrollerden sonra kesinleşeceği kaydedildi.