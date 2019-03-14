Schalke 04'te Tedesco dönemi sona erdi - Almanya ekibi Schalke 04, İtalyan teknik direktör Tedesco ile yollarını ayırdı



İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04'te İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Schalke 04 Kulübü, 2017'den bu yana görev yapan 33 yaşındaki Tedesco ile yolların ayrıldığını ve takımın başına geçici teknik direktör olarak Huub Stevens'ın getirildiğini duyurdu. Tedesco yönetiminde Bundesliga'da 7 maçtır galip gelemeyen Schalke 04, 25 haftada topladığı 23 puanla 14. sırada yer aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Schalke 04, rakibine 7-0 yenilerek elendi.





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