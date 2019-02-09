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Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi

- Bayern Münih'in sahasında Schalke 04'ü 3-1 yendiği maçta mavi-beyazlıların tek golünü Ahmed Kutucu attı

09 Şubat 2019 Cumartesi 23:13
Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Schalke 04'ü 3-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında Allianz Arena'da Schalke 04'ü ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 12. dakikada Jeffrey Bruma'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, 25. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun fileleri havalandırmasıyla karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. 27'nci dakikada Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin ağları sarsmasıyla Bayern Münih, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 57. dakikada Serge Gnabry ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 73 dakika oyunda kalan Ahmed Kutucu, Bundesliga'da ikinci golünü kaydetti. 18 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Schalke 04 ile 9 gün önce profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

Schalke 04'te forma giyen diğer Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da ilk 11'de yer aldığı maçta 54 dakika oynadı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 45'e çıkardı ve lider Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Mavi-beyazlı ekip ise 22 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 23:13
  1. Ahmed Kutucu
  2. Bayern Münih
  3. Bundesliga
  4. Schalke 04

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