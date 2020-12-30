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Aktüel SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması
Aktüel

SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan holding ve şirket yöneticisi 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor - Firari şüpheli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, 2018'de Lüksemburg'ta kurulan şirketinin sahibinin SBK Holdinge bağlı şirketlerden birinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şüphelilerden Ziyaddin B. olarak göründüğü belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:11:16 -
SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması

İSTANBUL (AA) - SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.'nin üzerine Lüksemburg'ta bir şirket kurduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine 19 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.'nin, SBK Holdinge bağlı şirketlerden birinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Lüksemburg'da 2018'de 11 milyon 500 avro sermayeyle Ivory Sarl adıyla kurulan şirketinin de sahibi olduğu tespit edildi.

Yine Korkmaz'ın, 2009'da Bebek'te aldığı villayı da Ziyaddin B.'nin üzerine yaptığı, buranın da 2006'da satıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyon sırasında gözaltına alınan Ziyaddin B.'nin yakalandığı ana ilişkin kamera görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Polis ekiplerince evde arama yapılırken, operasyon sırasında yakılmak üzere şömineye atılan bir cep telefonu bulundu. Kurtarılan cep telefonunun incelendiği öğrenildi.

- 8 şüpheli yurt dışında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakalanmıştı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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